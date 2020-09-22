Yemen'in Hadramevt Valisi'nden hükümete kentten petrol ihracını durdurma tehdidi Yemen'in Hadramevt Valisi Ferac el-Bahseni, hükümetin taleplerine cevap vermemesi halinde kentte faaliyet gösteren petrol şirketlerinin ham petrol ihracını ekim ayından itibaren durdurmakla tehdit etti.

Yemen'in Hadramevt Valisi Ferac el-Bahseni, hükümetin taleplerine cevap vermemesi halinde kentte faaliyet gösteren petrol şirketlerinin ham petrol ihracını ekim ayından itibaren durdurmakla tehdit etti.

Hadramevt Valisi ve aynı zamanda 2. Askeri Bölge Komutanı Bahseni, vilayetin merkezi Mukella kenti yerel yönetim yetkililerine yaptığı konuşmada, hükümet ve koalisyon ülkelerine, Hadramevt ve hükümetin kontrolündeki kentlere karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Bahseni, hükümetten taleplerinin askeri personelin maaşlarının acilen ödenmesi, kentteki elektrik santralleri için yakıt satın alınması vaadinin yerine getirilmesi ve özel şirketlerden satın alınan enerji bedellerinin ödenmesi olduğunu belirtti.

Hükümetin Hadramevt'teki petrol şirketlerinin ihraç ettiği petrolün gelirlerinden kent için belirli bir oranı (yüzde 20) vadettiğini aktaran Bahseni, söz konusu oranın zamanında ve herhangi bir azalma olmadan transfer edilmesi talebinde bulundu.

Bahseni, Hadramevt için hukuki taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda ekim ayından itibaren kentten ve Ed-Dabeh Limanı'ndan petrol ihracını durdurmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Hadramevt Valisi Bahseni, Eylül 2019'da da hükümetin Hadramevt'in taleplerini gözardı etmesi nedeniyle petrol sevkiyatının durdurulduğunu açıklamış, 13 gün sonra hükümetin taleplerine cevap verdiğini ve petrol sevkiyatının tekrar başladığını bildirmişti.

Yemen'in Hadramevt vilayeti yaklaşık 350 kilometrelik sahil şeridine sahip. Sahilde Mukella ve Şihr gibi önemli liman şehirlerinin yanı sıra petrol şirketlerinin ham petrol ihracatına tahsis edilmiş Ed-Dabeh Limanı bulunuyor. Ed-Dabeh Limanı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin kontrolündeki bölge sınırları içinde yer alıyor.

Ülkenin petrol ve yer altı kaynakları bakımından en önemli illeri arasındaki Hadramevt'te bulunan petrol sahalarında, Yemen Milli Petrol Şirketi "PetroMasila"nın yanı sıra birçok şirket faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz