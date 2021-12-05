Yemen'in Hadramevt ilinde hayat pahalılığı protesto edildi

Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde hayat pahalılığı nedeniyle farklı noktalarda gösteriler düzenlendi.

Hadramevt İnsan Hakları Kurumunun çağrısı üzerine ilin idari merkezi El-Mukella başta olmak üzere 10 ayrı noktada toplanan Yemenliler, hayat pahalılığını protesto etti.

Özellikle kamu kurumları ve fabrikalar önünde yoğunlaşan gösterilere katılanlar, hükümet ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinden önlem almalarını istedi.

Tüketim maddeleri fiyatlarının düşürülmesini ve maaşlara zam yapılmasını talep eden göstericiler, "Yoksulluk, vatanseverlik duygusunu köreltiyor", "Açlığa hayır", "Hepimiz zarardayız", "Bir bakanın maaşı 10 bin dolar, üniversite hocasının maaşı 200 dolar" yazılı pankartlar taşıdı.

Hadramevt İnsan Hakları Kurumu, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, söz konusu gösterilerin, halkı aç bırakma, yolsuzluk ve vatandaşların yaşam şartlarının ağırlaşmasına karşı gerilimi tırmandırma planı çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan, Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisinden yapılan yazılı açıklamada, hükümet acil önlem almaya çağrıldı.

Gerçek bir kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunan Islah Partisi, ülkenin içinde bulunduğu durumdan, devlete darbe yaparak, kurumlarını işlevsiz hale getiren Husi milisleri sorumlu tuttu.

Husilerin darbesi sonucu oluşan bu büyük çöküş karşısında hükümetin, üzerine düşen hukuki ve anayasal görevleri yerine getirme konusunda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, cumhurbaşkanlığı ve hükümetten, tüm kurumlarıyla birlikte ekonomi için bir vizyon geliştirmesi ve karşılaşılacak zorluklar ne denli büyük olursa olsun bütün imkanları bu vizyonu hayata geçirmede kullanması istendi.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede iç savaş, ekonomide yaklaşık 126 milyar dolar zarara yol açtı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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