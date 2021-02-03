Yemen'in güneyindeki siyasi yapılar, BAE destekli GGK'nın "İsrail'le normalleşme" niyetini kınadı

Yemen'in güneyindeki siyasi yapılar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin, "güneyin ayrılması durumunda İsrail ile normalleşme niyeti olduğu" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Yemen'in güneyindeki siyasi yapılar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin, "güneyin ayrılması durumunda İsrail ile normalleşme niyeti olduğu" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Zubeydi'nin İsrail ile normalleşmeyi öven açıklamasını, güneydeki siyasi yapılar, "felaket" ve "ihanet" olarak nitelendirdi.

Güney Kuvvetleri Topluluğu Başkanı Abdulkerim es-Saadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GGK'nın, İsrail ile normalleşmeyi ima etmesini "felaket" olarak nitelendirerek, bunun "Yemen devriminin hedeflerine ulaşılmasının önünde yeni engeller oluşturduğunu" söyledi.

GGK'yı "normalleşme arayışından önce siyasi ve askeri kararlarının bölgesel sponsoruna (BAE'ye) tabi olmaktan kurtulmaya ve önceliklerini belirlemeye" çağıran Saadi, halkın karar vereceği veya reddedeceği İsrail'le normalleşme konusunu öne sürmeden önce Yemen'in güneyinde çatışan gruplar arasında bir normalleşme olması gerektiğini vurguladı.

GGK'nın BAE ile ilişkisine tepki

Güney Hareketinin önde gelen yöneticilerinden Tuğgeneral Ali es-Sadi de GGK Başkanı Zubeydi'nin halkın adına konuşmasını kınayarak, GGK'nın BAE ile ilişkisini eleştirdi.

Sadi, GGK'nın önce güney eyaletlerindeki halka normalleşme çağrısı yapması gerektiğini dile getirdi.

"Filistin bizdendir, biz iki devletli çözüme inanıyoruz"

Siyasi yazar Salah es-Sukladi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yemen'in yaşadığı bu sıkıntılı durumda İsrail ile normalleşme hakkında konuşmanın "aşırı bencillik ve düpedüz ihanet" olduğunu ifade etti.

Kurtuluş Cephesi Partisi Genel Sekreteri ve Güney Mutabakat Komitesi Başkanı Ali Al-Musabi de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, güney davasının, Filistin davasının aleyhine başarılı olamayacağını kaydetti.

Musabi, "Filistin bizdendir. İşgal karşıtlığı, halkımızın kurtuluş devriminin ahlakının merkezinde yer almaktadır. Biz iki devletli çözüme, istikrar getirecek adil bir barışa inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yazar ve siyasi aktivist Fehmi es-Sakkaf ise, "GGK, güney coğrafyasından bir şeye sahip olmasa da bölgeye hakim olmak ve kontrolü ele almak istiyor." dedi.

GGK'nın yönetici rolü oynamaya çalıştığını ancak sadece BAE'nin bölgedeki maşası olduğunu belirten Sakkaf, "Onları önce genel olarak Yemen'le, özelde ise güney bölgesiyle normalleşmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

BAE destekli GGK'nın Başkanı Zubeydi, dün, Russia el-Yevm televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyinin bağımsız olması durumunda GGK'nın İsrail ile normalleşme niyetinde olduğunu söylemişti.

Arap başkentlerinin Tel Aviv ile normalleşmesini "bölgede barışı sağlamak için ideal bir çalışma" olarak nitelendiren Zubeydi, Aden'de İsrail için bir büyükelçilik açmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

Yemen'de 2017'de kurulan BAE destekli GGK, geçici başkent Aden dahil olmak üzere güneydeki hayati bölgeler ile stratejik öneme sahip Sokotra'yı kontrolü altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu