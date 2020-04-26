Yemen'in güneyindeki 5 il, Güney Geçiş Konseyinin özerklik ilanını reddetti
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Birleşik Arap Emirlikleri, Riyad, Yemen, Güncel, Haber

Yemen'in güneyindeki 5 il, Güney Geçiş Konseyinin özerklik ilanını reddetti

Yemen'in güneyindeki 5 ilin yönetimleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyindeki özerklik ilanını kabul etmediklerini duyurdu.

26.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:34
Yemen'in güneyindeki 5 il, Güney Geçiş Konseyinin özerklik ilanını reddetti

Yemen'in güneyindeki 5 ilin yönetimleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyindeki özerklik ilanını kabul etmediklerini duyurdu.

Ülkenin güneyinde yer alan 8 ilden Hadramevt, Şebve, Mehra, Ebyen, Sokotra makamları, yaptıkları açıklamalarda, GGK'nin ülkenin güneyindeki olağanüstü hal ve özerklik ilanını reddettiklerini, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye ve meşruiyete bağlılıklarını ifade etti.

Şebve ili Emniyet Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü hal ilan etme yetkisinin sadece Cumhurbaşkanına ait olduğu, milislerin devlet ve kurumların yerini alamayacağı vurgulandı.

Ülkenin güneyindeki en büyük il Hadramevt Yerel Yönetimi ise GGK'nin açıklamasını, "meşruiyetin ve Riyad Anlaşmasının ihlali" şeklinde değerlendirdi.

Mehra ili Yerel Yönetimi de ülkedeki krizi derinleştirme adımı olarak nitelendirdiği bu çıkışı kabul etmediğini duyurdu.

Ebyen ve Sokotra yerel yönetimleri de Cumhurbaşkanı Hadi'ye ve meşru sisteme bağlı kalınması çağrısında bulundu.

GGK, güneydeki beş ilin tutumuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'de GGK dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde özerklik ilan ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, dün geceden itibaren güneydeki askeri ve güvenlik kuvvetlerine, olağanüstü hal ve özerklik ilanı talimatı verildiği bildirilmişti.

Yemen hükümeti ise GGK'nin ülkenin güneyindeki özerklik ilanını reddederek, bunu, geçen ağustosta başlayan silahlı isyanın devamı olarak nitelendirmişti.

Riyad Anlaşması

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konmamıştı.

Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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