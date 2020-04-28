Yemen'in güneyinde önde gelen gruptan, BAE destekli hareketin özerklik ilanına red
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Yemen'in güneyinde önde gelen gruptan, BAE destekli hareketin özerklik ilanına red

Yemen'in güneyindeki önde gelen siyasi oluşumlardan Barışçıl Güney Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) sözde özerklik ve olağanüstü hal ilan etmesini reddederek, bunu Riyad Anlaşması'nın uygulanmasından kaçma hamlesi...

Yemen'in güneyinde önde gelen gruptan, BAE destekli hareketin özerklik ilanına red
28.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:40

Yemen'in güneyindeki önde gelen siyasi oluşumlardan Barışçıl Güney Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) sözde özerklik ve olağanüstü hal ilan etmesini reddederek, bunu Riyad Anlaşması'nın uygulanmasından kaçma hamlesi olarak değerlendirdi.

Güney'i temsilen Yemen Ulusal Diyalog Konferansı'na (2013-2014) katılan Hareket'ten yapılan yazılı açıklamada, GGK'nin ülkenin güneyinde sözde özerklik ve olağanüstü hal ilan etmesini kabul etmedikleri belirtildi.

Açıklamada, "GGK'nin özerklik ilan etmesi, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasından kaçma hamlesi ve geçici başkent Aden'de durumu daha da kötü hale getirmek için yolsuzluğa karşı ayaklanmayı söndürme girişimidir." denildi.

Olağanüstü hal ilan edenlerin sorumluluğun boyutunu, anlamını ve muhtemel yansımalarını idrak etmediği, Güneyliler arasında çatışmaların yinelenmesinin, kentte yıkımın ve yolsuzlukların sürdürülmesinin tehlikelerini kavrayamadığı aktarılan açıklamada, GGK'ya gerginliği tırmandırmaktan, ülkeyi tehlikeli labirentlere sürüklemekten vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

Güney Geçiş Konseyi'nin "özerklik" ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde "özerklik" ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşmasından tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Riyad Anlaşması

GGK'ye bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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