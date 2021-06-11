Yemen'in güneyinde BAE destekli güçlere saldırı: 6 ölü, 27 yaralı
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Yemen'in güneyinde BAE destekli güçlere saldırı: 6 ölü, 27 yaralı

Yemen'in güneyinde BAE destekli güçlere saldırı: 6 ölü, 27 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlere ait Hizam el-Emni güçlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, arasında sivillerin de olduğu 27 kişi yaralandı.

Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlere ait Hizam el-Emni güçlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, arasında sivillerin de olduğu 27 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ebyen Zencibar'da GGK'ya bağlı Hizam el-Emni güçlerini taşıyan bir kamyonetin geçişi sırasında bomba yüklü bir motosiklet infilak etti.

Sağlık kaynakları da ilk belirlemelere göre saldırıda, Hizam el-Emni güçlerinden 6 kişinin öldüğünü, aralarında sivillerin de olduğu 27 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.

Ebyen ilinde askeri karargahlar ve güvenlik noktaları sık sık saldırılara maruz kalıyor. Söz konusu saldırılardan genellikle Ebyen'in merkezi Zencibar'ın doğusunda yer alan Ahvar ve El-Mahfed ilçelerine yakın dağlık bölgelerde faaliyet gösterdiği belirtilen El-Kaide örgütü sorumlu tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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