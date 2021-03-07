Yemen'in güney kentlerinde hayat pahalılığı ve kötü yaşam koşulları protesto edildi
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Yemen'in güney kentlerinde hayat pahalılığı ve kötü yaşam koşulları protesto edildi

07.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:35
Yemen'in güney kentlerinde hayat pahalılığı ve kötü yaşam koşulları protesto edildi

Yemen'in güneyindeki Lahic ve Ebyen kentlerinde kötüleşen yaşam koşulları, hayat pahalılığı ve kamu hizmetindeki yetersizlik nedeniyle gösteriler düzenlendi.

Yemen'in güneyindeki Lahic ve Ebyen kentlerinde kötüleşen yaşam koşulları, hayat pahalılığı ve kamu hizmetindeki yetersizlik nedeniyle gösteriler düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Lahic'e bağlı Hute ilçesinde toplanan eylemciler, 4 Mart'tan bu yana bölgeye elektrik verilmemesine tepki gösterdi.

Kötü yaşam koşulları, kamu hizmetindeki yetersizlik ve hayat pahalılığından şikayet eden öfkeli göstericiler, bölgedeki bazı ana yolları trafiğe kapatarak uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

Elektrik kesintilerine ve kötü yaşam koşullarına çözüm istiyorlar

Ebyen kentine bağlı Zencibar ilçesi de benzer gösterilere sahne oldu.

İlçedeki ana yolda toplanarak bölgedeki yerel yönetim merkezine yürüyen eylemciler, elektrik kesintilerine ve kötü yaşam koşullarına çözüm bulunmasını talep etti.

Yemen'in güneyindeki Ebyen ve Lahic'in merkezleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor.

BAE destekli GGK'ye bağlı Hizam Emni güçleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da civar kentlerde kontrolü ele geçirmişti.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in girişimlerine rağmen, Yemen riyali döviz karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Ülkede bir ABD doları yaklaşık 900 riyalden işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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