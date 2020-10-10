Yemen'in geçici başkentindeki güvenlik bariyerleri kaldırılıyor

Yemen'in geçici başkenti Aden'de 4 yıl önce güvenlik gerekçesiyle yollara koyulan bariyerler kaldırılmaya başlandı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de 4 yıl önce güvenlik gerekçesiyle yollara koyulan bariyerler kaldırılmaya başlandı.

Aden Valisi Ahmed Lemles'in çarşamba günü, cadde ve sokaklar ile hükümet binaları önündeki beton ve toprak bariyerlerin kaldırılması yönünde aldığı karar uygulamaya koyuldu.

AA muhabirine konuşan kent sakinleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güvenlik güçlerinin, Sıra Belediyesi'yle koordineli olarak El-Kati bölgesinde bulunan Merkez Bankasının önündeki bariyerleri kaldırmaya başladığını belirtti.

Kentte kontrolü elinde bulunduran GGK'ye bağlı Hizam Emni birlikleri de Facebook sayfasından farklı bölgelerdeki bariyer kaldırma işlemine ait görüntüleri paylaştı.

Aden'de 4 yıl önce yaşanan suikastlar ile terör saldırıları sonrasında cadde, sokak ve kavşaklara güvenlik bariyerleri konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu