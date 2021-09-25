Yemen'in geçici başkenti Aden'e, yakıt sıkıntısı nedeniyle elektrik verilemiyor - Haberler
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Yemen'in geçici başkenti Aden'e, yakıt sıkıntısı nedeniyle elektrik verilemiyor

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Yemen'in geçici başkenti Aden'e, yakıt sıkıntısı nedeniyle elektrik verilemiyor

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Elektrik Kurumu'nun depolarındaki yakıtın tükenmesi nedeniyle kente elektrik verilemediği belirtildi.

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Elektrik Kurumu'nun depolarındaki yakıtın tükenmesi nedeniyle kente elektrik verilemediği belirtildi.

Aden Elektrik Kurumu sözcüsü Muhammed el-Mesbehi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik üretiminde kullanılan yakıtın tükenmesi nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin kontrolündeki kentin karanlığa gömüldüğünü ifade etti.

Suudi Arabistan'ın, elektrik sıkıntısını gidermek amacıyla Yemen'e 75 bin ton dizel yardımında bulunduğuna işaret eden Mesbehi, Sanmar Sangeet isimli petrol tankeriyle taşınan söz konusu yakıtın Aden'in batısındaki El-Bureyka Limanı'na indirilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Rutin kontrollerin yapılmasının ardından gemideki yakıtın elektrik istasyonlarına dağıtılmak üzere petrol şirketinin depolarına aktarılacağını dile getiren Mesbehi, bu işlemlerin ardından kente elektrik verilebileceğini sözlerine ekledi.

Aden ile civarındaki Lahic ve Ebyen'de, yakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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