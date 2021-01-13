Yemen'in geçici başkenti Aden'de 6 binden fazla ailenin "güvenli barınağı" yok

Yemen En Yoksulları Kalkındırma Ulusal Birliği, geçici başkent Aden'de 6 binden fazla ailenin kalacak güvenli yeri olmadığını bulunmadığını açıkladı.

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, Aden'de 6 bin 633 ailenin, Mart 2020'de şehri vuran sel ve yağmurlar nedeniyle evleri zarar gördüğü için barınaksız yaşadığı kaydedildi.

Düşük gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerde büyük zararların oluştuğu ve zararların onarılmadığı aktarılan açıklamada, tüm ilgili tarafların ve insani yardım bağışçılarının gıda yardımı, barınma ve su hizmetlerinin sağlanması konusunda büyük bir eksikliğinin olduğu belirtildi.

Hava tahmin raporlarında gelecek günlerde ülkeyi soğuk hava dalgası ve şiddetli yağışların etkisi altına alacağının açıklanması nedeniyle binlerce ailenin tehlike altında olduğu uyarısında bulunulan açıklamada, yerel ve uluslararası yardım kuruluşlarına ve Yemen hükümetine, tenekeden yapılmış evlerde yaşayan ve zarar gören insanlara yardım sağlamak için acilen müdahale etmeleri çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci