Yemen'in El-Hudeyde İlinde Tansiyon Yükseliyor
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği Yemen ordusu Husilerin kontrolü altındaki El-Hudeyde ilinde zafer kazanmak üzere olduğunu açıkladıAuthor: euronews-trTags: Yemen politikası Posted: 03 juni 2018.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği Yemen ordusu Husilerin kontrolü altındaki El-Hudeyde ilinde zafer kazanmak üzere olduğunu açıkladı
Author: euronews-tr
Tags: Yemen politikası Posted: 03 juni 2018
Kaynak: Euronews.com