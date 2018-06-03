Yemen'in El-Hudeyde İlinde Tansiyon Yükseliyor

Yemen'in El-Hudeyde İlinde Tansiyon Yükseliyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği Yemen ordusu Husilerin kontrolü altındaki El-Hudeyde ilinde zafer kazanmak üzere olduğunu açıkladıAuthor: euronews-trTags: Yemen politikası Posted: 03 juni 2018.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği Yemen ordusu Husilerin kontrolü altındaki El-Hudeyde ilinde zafer kazanmak üzere olduğunu açıkladı

Author: avatareuronews-tr

Tags: Yemen politikası Posted: 03 juni 2018

Kaynak: Euronews.com

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