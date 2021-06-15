Yemen'in El-Beyda kentinde savaş kalıntısı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 çocuk öldü
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Yemen'in El-Beyda kentinde savaş kalıntısı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 çocuk öldü

Yemen'in El-Beyda kentinde savaş kalıntısı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Yemen'in El-Beyda kentinde savaş zamanından kalma patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti.

Yemen'in El-Beyda kentinde savaş zamanından kalma patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti.

Yemen Mayın Gözlemevi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zahir ilçesine bağlı Habec bölgesinde savaş kalıntısı bir patlayıcının infilak ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede sürü otlatan 10 yaşlarındaki Abdurrab Muhammed ve Avd Abdullah Muhammed ile 11 yaşındaki Avni Hüseyin Dayfullah adlı 3 çocuğun, patlama neticesinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gözlemevinden perşembe günü yapılan açıklamada da Hacce ilinde savaş kalıntısı iki patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çocuğun öldüğü kaydedilmişti.

Yemen hükümeti, Husileri, ülkenin çeşitli noktalarına 1 milyonu aşkın mayın yerleştirmekle suçluyor.

İnsan hakları kuruluşlarının verilerine göre, ülkede yerleştirilen mayınların infilak etmesi sonucu çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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