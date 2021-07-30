Yemen'in Ebyen vilayetinde sağanak yağışın yol açtığı sel nedeniyle 7 kız çocuğu boğuldu

Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetine bağlı Mahfad ilçesinde aşırı yağış nedeniyle gerçekleşen sel felaketinde 7 kız çocuğunun boğulduğu belirtildi.

Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetine bağlı Mahfad ilçesinde aşırı yağış nedeniyle gerçekleşen sel felaketinde 7 kız çocuğunun boğulduğu belirtildi.

Mahfad Hastanesi Başhekimi Muhammed Cail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mahfad bölgesindeki Dika Vadisi'nde ikisi kız kardeş 7 kız çocuğunun boğulduğunu bildirdi.

Yaşları 8 ila 10 arasında değişen çocukların yakacak odun getirmek üzere vadiye gittiklerini belirten Cail, cesetlerine köylüler ve polislerin geniş çaplı aramaları sonucunda ulaşıldığını ifade etti.

Yemen'de Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren etkili olan sağanak yağışlar özellikle güney vilayetlerdeki vadilerde sele yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak