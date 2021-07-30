Yemen'in Ebyen vilayetinde sağanak yağışın yol açtığı sel nedeniyle 7 kız çocuğu boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yemen'in Ebyen vilayetinde sağanak yağışın yol açtığı sel nedeniyle 7 kız çocuğu boğuldu

Yemen'in Ebyen vilayetinde sağanak yağışın yol açtığı sel nedeniyle 7 kız çocuğu boğuldu
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetine bağlı Mahfad ilçesinde aşırı yağış nedeniyle gerçekleşen sel felaketinde 7 kız çocuğunun boğulduğu belirtildi.

Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetine bağlı Mahfad ilçesinde aşırı yağış nedeniyle gerçekleşen sel felaketinde 7 kız çocuğunun boğulduğu belirtildi.

Mahfad Hastanesi Başhekimi Muhammed Cail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mahfad bölgesindeki Dika Vadisi'nde ikisi kız kardeş 7 kız çocuğunun boğulduğunu bildirdi.

Yaşları 8 ila 10 arasında değişen çocukların yakacak odun getirmek üzere vadiye gittiklerini belirten Cail, cesetlerine köylüler ve polislerin geniş çaplı aramaları sonucunda ulaşıldığını ifade etti.

Yemen'de Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren etkili olan sağanak yağışlar özellikle güney vilayetlerdeki vadilerde sele yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

Son dakika haberleri: Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü
Son dakika haberleri: Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Düm Tek Tek Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yemen'in Ebyen vilayetinde sağanak yağışın yol açtığı sel nedeniyle 7 kız çocuğu boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 02:34:06. #1.15#

title