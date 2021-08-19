Yemen'in birçok kentinde Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi
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Yemen'in birçok kentinde Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi

Yemen'in birçok kentinde Aşura Günü etkinlikleri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Yemen'in başkenti Sana ve diğer kentlerde binlerce kişi Aşura Günü etkinliklerine katıldı.

Yemen'in başkenti Sana ve diğer kentlerde binlerce kişi Aşura Günü etkinliklerine katıldı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişini anmak için başkent Sana'nın kuzeyindeki Havaalanı Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile kurucu lider Hüseyin el-Husi'nin fotoğraflarını taşıdı.

Etkinlikte Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'e yönelik saldırılarını kınayan sloganlar atıldı.

Abdulmelik el-Husi Aşura Günü münasebetiyle yaptığı televizyon konuşmasında, Yemen'e yönelik saldırıların haklı bulunması ya da bunlara sessiz kalınmasının değil, ABD ve Suudi Arabistan'ın saldırılarına karşı koyan Yemen halkının yanında yer almanın doğru olduğunu ifade etti.

Husilerin kontrolündeki Sada, Hudeyde, Rime ve Beyda kentlerinde de benzer etkinlikler düzenlendi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kerbela olayı nedir?

Tarihe Kerbela Vakası şeklinde geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesiyle başladı.

İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından şehit edildi.

İslam tarihinin önemli ve acı hadiselerinden biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10'una rastlayan Aşura Günü, tüm Müslümanlar tarafından anılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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