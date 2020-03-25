Yemen'in Beyda vilayetinde 5 Husi militanı öldürüldü Yemen ordusu, ülkenin orta kesiminde yer alan Beyda vilayetinde çıkan çatışmalarda 5 Husi militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin orta kesiminde yer alan Beyda vilayetinde çıkan çatışmalarda 5 Husi militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetler Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, Beyda'daki çatışmalarda İran destekli Husilerden 5 militanın öldürüldüğü, birçoğunun da yaralandığı belirtildi.

Husi militanlarının Natı bölgesinde sızma hareketinin ordu birlikleri tarafından engellendiği aktarıldı.

Öte yandan, orduya bağlı Amalika Güçleri, Hudeyde kentinde Husilere ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA