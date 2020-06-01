Yemen'in Aden kentindeki Kovid-19 hastanesinin kapasitesi doldu Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Yemen'in geçici başkenti Aden'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine tahsis edilen hastanenin kapasitesinin dolduğunu ve yeni bir hasteneyle anlaşma yapıldığını duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Yemen'in geçici başkenti Aden'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine tahsis edilen hastanenin kapasitesinin dolduğunu ve yeni bir hasteneyle anlaşma yapıldığını duyurdu.

MSF'nin twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Aden'deki Kovid-19 vakalarında yaşanan keskin artış nedeniyle koronavirüs hastalarına tahsis edilen hastanenin kapasitesinin dolduğu belirtildi.

Kovid-19 hastalarının tedavisi için MSF'nin Yemen Sağlık Bakanlığı ve Aden Cumhuriyet Hastanesi ile anlaşma imzaladığı aktarılan açıklamada, MSF ekibinin yeni hastanede hastalara hizmet vermeye başladığı kaydedildi.

MSF, mayıs ayının ikinci haftasından bu yana Aden'in batısında El-Berkıyye kentinde Kovid-19 hastaları için tahsis edilen Emel Hastanesi'nde çalışmalarını yürütüyor.

Yemen'de son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti, 323 kişide virüs tespit edildi.

Kaynak: AA