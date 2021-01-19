Yemen'in Aden kentinde işçilerin greve gitmesi akaryakıt krizine yol açtı

Yemen'in geçici başkenti Aden kentinde işçilerin greve gitmesiyle akaryakıt krizi ortaya çıktı.

Tüm benzin istasyonlarının 15 Ocak'tan bu yana hizmet veremediği ülkenin güneyindeki Aden'de, 3 bin 500 işçinin maaşlarındaki eksik ödeme nedeniyle başladığı grev devam ediyor.

Yemen Petrol Şirketi Aden Şubesi Mali İşler Müdürü Mune Mani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akaryakıt krizinin işçilerin grevinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Mani, "Aden şubesinde yeterli akaryakıt stokumuz var, ancak rafineri işçilerinin grevi yakıt tedarikini engelliyor." dedi.

Rafineri şirketinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise 3 bin 500 işçinin maaşlarını tam olarak alamadıkları için grevde olduğunu kaydetti.

Hükümetin işçilerin şikayetleriyle defalarca ilgilenme sözü verdiğini söyleyen yetkili, halen bu sözün yerine getirilmediğine dikkati çekti.

Yemen'de yeni kurulan hükümetin üyeleri, 30 Aralık'ta 2020'de Suudi Arabistan'dan geçici başkent Aden'e dönmüştü.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak