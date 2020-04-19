Yemen'in Aden kentinde elektrik kesintileri protesto edildi
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Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel

Yemen'in Aden kentinde elektrik kesintileri protesto edildi

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde uzun süreli elektrik kesintileri protesto edildi.

19.04.2020 00:52 | Son Güncelleme: 19.04.2020 00:52
Yemen'in Aden kentinde elektrik kesintileri protesto edildi

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde uzun süreli elektrik kesintileri protesto edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolündeki Aden kentinde günlük 20 saate varan elektrik kesintisine tepki gösteren bölge sakinleri, kent merkezinde eylem yaptı.

Göstericiler, yaşadıkları probleme çözüm bulunmasını ve aralıksız elektrik verilmesini istedi.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım 2019'da imzalanmıştı.

Yemen'de 2015'ten bu yana devam eden savaş ve elektrik santrallerine yakıt ulaştırılmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kaynak: AA

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