Yemen'in Aden Havalimanı'nda patlama: Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Yemen'de Aden Havaliman'ında dün patlama meydana geldi. Yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada üç havan mermisinin patlaması sonucu, 22 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yemen'in Aden kentinde bulunan uluslararası havalimanında dün patlama meydana geldi. Suudi Arabistan'dan gelen hükümet üyelerinin arasında Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik'in de bulunduğu yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada üç havan mermisinin patlaması sonucu, 22 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı