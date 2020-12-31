Yemen'in Aden Havalimanı'nda patlama: Ölü sayısı 22'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yemen'in Aden Havalimanı'nda patlama: Ölü sayısı 22'ye yükseldi

31.12.2020 07:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 07:31
Yemen'in Aden Havalimanı'nda patlama: Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Yemen'de Aden Havaliman'ında dün patlama meydana geldi.

Yemen'de Aden Havaliman'ında dün patlama meydana geldi. Yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada üç havan mermisinin patlaması sonucu, 22 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yemen'in Aden kentinde bulunan uluslararası havalimanında dün patlama meydana geldi. Suudi Arabistan'dan gelen hükümet üyelerinin arasında Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik'in de bulunduğu yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada üç havan mermisinin patlaması sonucu, 22 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ryan Babel Arda Turan Okan Buruk Arda Kardeşler Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen'in Aden Havalimanı'nda patlama: Ölü sayısı 22'ye yükseldi - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 07:31:28. #1.15#
title