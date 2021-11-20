Yemen, iki petrol gemisinin Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girmesine izin verdi - Haberler
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Yemen, iki petrol gemisinin Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girmesine izin verdi

AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
Yemen, iki petrol gemisinin Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girmesine izin verdi

Yemen hükümeti, iki petrol gemisinin İran destekli Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde Limanı'na girmesine izin verildiğini açıkladı.

Yemen hükümeti, iki petrol gemisinin İran destekli Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde Limanı'na girmesine izin verildiğini açıkladı.

Yemen Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Husiler Hudeyde'nin gelirlerini yağmalasa da Yemen hükümeti iki yakıt gemisinin Hudeyde'ye girişine izin vermiştir." denildi.

Söz konusu gemilere kötü durumdaki insani yaşam şartlarını hafifletmek için izin verildiği belirtilen açıklamada, petrolün amaçlanan kişilere ulaşmasının umut edildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde zaman zaman yakıt konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümetini yakıt taşıyan gemileri alıkoymak ve Hudeyde Limanı'na girişini engellemekle suçluyor.

Yemen hükümeti ise söz konusu limana giren gemilerden elde edilen tüm gelirlerin Husilerin kontrolünde olmayan bir hesaba yatırılmasını ve Yemen genelinde çalışanlara maaşların tesliminde kullanılmasını şart koşuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

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AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

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