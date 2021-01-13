Yemen İçişleri Bakanı, GGK ile ordu güçlerinin tek çatı altında birleştirilmesi çağrısında bulundu
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Yemen İçişleri Bakanı, GGK ile ordu güçlerinin tek çatı altında birleştirilmesi çağrısında bulundu

13.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:40
Yemen İçişleri Bakanı, GGK ile ordu güçlerinin tek çatı altında birleştirilmesi çağrısında bulundu

Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile yapılan Riyad Anlaşması'nın güvenlik maddesinin uygulanması için çabaları artırma çağrısında bulundu.

Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile yapılan Riyad Anlaşması'nın güvenlik maddesinin uygulanması için çabaları artırma çağrısında bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, İbrahim Haydan, geçici başkent Aden'de Suudi Arabistan Riyad Anlaşmasını Uygulama Koordinasyon ve İrtibat Ekibi Başkanı Muhammed er-Rabii ile bir araya geldi.

İkili, anlaşmanın güvenlik maddesinin tamamen uygulamaya konulmasıyla alakalı konuları ve güvenlik güçlerinin tek çatı altında toplaması meselesini ele aldı.

İbrahim Haydan, görüşmede, anlaşmanın ordu güçleri ile GGK güçlerinin İçişleri ve Savunma Bakanlıkları çatısı altında birleştirilmesini öngören ilgili maddesinin hayata geçirilmesi için çabaların artırılmasını istedi.

Görüşmede, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Aden'deki komutanı Tuğgeneral Nayif Munif el- Hubeyl ile GGK destek güçleri komutanı Tuğgeneral Muhsin el-Vali de hazır bulundu.

Ne olmuştu?

Yemen'de hükümet güçleri, Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunu uygulamak için Ebyen'de BAE destekli GGK'ye bağlı güçlerle 11 Aralık'ta temas hatlarından çekilmeye başlamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden 23 Aralık'ta yapılan açıklamada ise Riyad Anlaşması'nın güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün planlandığı gibi uygulandığı ifade edilmişti. Ebyen'deki güçlerin bölünmesi ve Aden'dekilerin de kentten çıkarılması sürecinin koalisyonun denetiminde devam ettiği belirtilmişti.

Ancak maddenin, ordu güçleri ile GGK güçlerinin İçişleri ve Savunma Bakanlıkları çatısı altında birleştirilmesi kısmında henüz ciddi bir ilerleme kaydedilmediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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