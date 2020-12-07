Yemen, Husilerin uluslararası terör listesine alınmasını istedi
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Yemen, Husilerin uluslararası terör listesine alınmasını istedi

07.12.2020 02:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 02:52
Yemen, Husilerin uluslararası terör listesine alınmasını istedi

Yemen Cumhurbaşkanlığı, uluslararası topluma İran'ın desteklediği Husilerin terör listesine alınması için acele edilmesi çağrısı yaptı.

Yemen Cumhurbaşkanlığı, uluslararası topluma İran'ın desteklediği Husilerin terör listesine alınması için acele edilmesi çağrısı yaptı.

Yemen haber ajansında yer alan habere göre, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Schenker ile bir araya geldi.

Salih, Husileri Yemen ve Suudi Arabistan kentlerine balistik füzelerle ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlemekle suçladı.

Görüşmede Salih, "Bu suç yöntemi, uluslararası toplumu büyük sorumluluk içine sokuyor. Bu cemaatin cezalandırılması ve terör listesine alınması yönündeki halk, siyaset ve hukuk taleplerine cevap verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Son birkaç hafta içinde Amerikan medyasında, Donald Trump yönetiminin İran destekli Husileri terör listesine alma çabası içinde olduğuna ilişkin haberler yapılıyordu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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