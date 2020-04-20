Yemen hükümetiyle Güney Geçiş Konseyi anlaşmaya vardı Yemen hükümetiyle Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması üzerine yeniden bir anlaşma imzalandı.

Yemen hükümetiyle Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması üzerine yeniden bir anlaşma imzalandı.

Yemen hükümetiyle GGK arasındaki Aracılık Komitesi Sözcüsü Albay Ali Mansur Mikrat, geçen ağustostan bu yana çekişen iki tarafın Riyad Anlaşması'nın uygulanması hedefiyle yeniden anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Mikrat, iki tarafın da Husilerin çıkarına olacak karşılıklı askeri çatışmalara girmekten kaçınmaları için Riyad Anlaşması'nın uygulanması hedefli bir mekanizma konusunu ele aldığını aktardı.

Anlaşmanın derhal uygulamaya konularak askeri çekişmelerden uzak durulmasının önemine işaret eden Mikrat, başkent Sana'daki ihtilalin nasıl sonlandırılacağı konusuna yoğunlaşılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın gözetimiyle Kasım 2019'da Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad'da bir anlaşma imzalanmış ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanmaya konmamıştı.

Kaynak: AA