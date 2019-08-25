Yemen hükümetinin Şebve'de ilerleyişi devam ediyor

25.08.2019 15:46

Yemen'de hükümete bağlı güçlerin, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilindeki ilerleyişi devam ederken, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, bölgeye takviye güç gönderdi.

Hükümete bağlı yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre hükümete bağlı güçler, bölgede devam eden çatışmalar çerçevesinde Şebve ilinin merkezi Atak ilçesinin güney girişi olarak bilinen El-Akef bölgesinde denetimi sağladı.

Bölgede çeşitli noktalarda da kontrolü ele geçiren hükümet güçleri, Hamr bölgesine doğru ilerledi.

Aynı kaynak Güney Geçiş Konseyi'nin de Şebve'deki çatışmalara katılmaları için ülkenin güneyindeki Aden kentinden bölgeye takviye güç gönderdiğini aktardı.

Perşembe akşamı, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleriyle hükümet güçleri arasında Şebve'de yaşanan şiddetli çatışmalar cuma sabahı durmuştu.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi kentin merkezi Atak ilçesine müdahalesindeki başarısızlıktan dolayı cuma günü ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuş ancak cumartesi günü çatışmalar yeniden başlamıştı.

Ayrılıkçı hareket yayılıyor

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri, salı günü de ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

Kaynak: AA