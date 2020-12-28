Yemen hükümetinin iki gün içinde Suudi Arabistan'dan dönmesi bekleniyor

Yemen'de Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles, yeni kurulan hükümetin iki gün içinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan ülkeye dönerek çalışmalarını geçici başkent Aden'den devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Aden Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Lemles'in valilikte düzenlediği toplantıdaki açıklamalarına yer verildi.

Lemles, Yemen hükümetinin "tüm zorlukların üstesinden gelmek amacıyla iki gün içinde bir plan dahilinde geleceğini" açıkladı.

Hükümetin Aden'e gelişi konusunda gerekli tüm hazırlıkların yapılması talimatını veren Lemles, zorlukların üstesinden gelmek için hükümete yardımcı olacaklarını belirtti.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan haberde, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin cumartesi günü Suudi Arabistan'ın yeni hükümet üyeleriyle toplantı yaparak çalışmalarını Yemen'in geçici başkenti Aden'den yürütme talimatı verdiği bilgisine yer verilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümet yetkililerinin çoğu, Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Ağustos 2019'da Aden'in kontrolünü ele geçirmesinden bu yana, çalışmalarını Riyad'dan yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak