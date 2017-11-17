Yemen Hükümetinin Aden Valisi İstifa Etti

Yemen'in geçici başkenti Aden Valisi Abdulaziz Muflihi görevinden istifa etti. Aden Valisi Abdulaziz Muflihi, Suudi Arabistan destekli Yemen hükumetini yaygın yolsuzlukla suçlayarak Valilik görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Vali Muflihi, Yemen Devlet Başkanı Abdu Rabbu Mansur'a gönderdiği istifa dilekçesinde, yolsuzluğu karşı mücadele sürdürdüğünü söyleyen Suudi Arabistan destekli Yemen Hükumeti Başbakanı Ahmed Ubeyd bin Dagır'in göreve başlamasından sonra görevini yapmakta çok zorlandığını ifade etti. Vali Muflihi, "yolsuzluğa karşı büyük kampanya" nın kendisini çok sevdiği Aden'e hizmetten engellediğini söyledi. Muflihi sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimi tugaylarının başbakan bin Dagr tarafından eğitilen ve korunan yolsuzluğa karşı mücadele ekibiyle yoğun bir savaş içinde buldum. Yemen hükumetinin yolsuzluğu sebebiyle artan gıda fiyatları ve elektrik dahil temel hizmetlerdeki kötüleşmeden dolayı Aden halkının beni affetmesini istiyorum".



Geçen Nisan ayında Devlet Başkanı Hadi yayınladığı bir kararla görevden aldığı Ayderus al Zubeydi'nin yerine Aden valisi olarak Muflihi'yi atamıştı.



Muflihi'nin görevden ayrılmasının ardından zırhlı araçlarla destekli güvenlik kuvvetleri valilik binasının etrafında konuşlandırıldı. - ADEN