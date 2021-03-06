Yemen hükümetine bağlı güçler, Husilerin saldırı altında tuttuğu Marib'e destek kuvvetleri gönderdi
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Yemen hükümetine bağlı güçler, Husilerin saldırı altında tuttuğu Marib'e destek kuvvetleri gönderdi

06.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:10
Yemen hükümetine bağlı güçler, Husilerin saldırı altında tuttuğu Marib'e destek kuvvetleri gönderdi

Yemen'in güneyindeki Lahic kentindeki meşru hükümete bağlı Tur el-Baha Mihveri Komutanlığı, haftalardır İran destekli Husilerin saldırılarına maruz kalan Marib'deki cepheleri yeni bir askeri sınıfla güçlendirdiğini duyurdu.

Yemen'in güneyindeki Lahic kentindeki meşru hükümete bağlı Tur el-Baha Mihveri Komutanlığı, haftalardır İran destekli Husilerin saldırılarına maruz kalan Marib'deki cepheleri yeni bir askeri sınıfla güçlendirdiğini duyurdu.

Yemen hükümetine bağlı Tur el-Baha Mihveri Komutanı Tümgeneral Ebubekir Ali el-Cebuli, "El-Muşahid" adlı internet sitesinde yer alan açıklamasında, Marib vilayetinde Tur el-Baha Mihveri birliklerinden ulaşan savaşçı sayısının 500'ü bulduğunu söyleyerek, kenti önümüzdeki haftalarda yeni bir savaşçı grubuyla desteklemeye hazırlandıklarını belirtti.

Marib vilayetine gönderilen desteğin, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbuh Mansur Hadi ve Yemen Savunma Bakanlığının konuyla ilgili emirleri üzerine intikal ettirildiğini kaydeden Cebuli, Marib'e verilen destekle kente haftalardır devam eden Husi saldırılarını caydırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Marib vilayetine verilen bu desteğin daha önce iki kez daha gerçekleştirildiğini vurgulayan Cebuli, "hep birlikte Marib'te cumhuriyetin kazanımlarını koruyacaklarını" sözlerine ekledi.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son haftalarda bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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