Yemen hükümetinden, yerel para birimindeki değer kaybına köklü çözüm taahhüdü
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Yemen hükümetinden, yerel para birimindeki değer kaybına köklü çözüm taahhüdü

16.12.2020 22:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 22:07
Yemen hükümetinden, yerel para birimindeki değer kaybına köklü çözüm taahhüdü

Yemen hükümeti, yerel para birimi riyalin dolar karşısında benzeri görülmemiş şekildeki değer kaybı konusunda köklü çözümler bulma sözü verdi.

Yemen hükümeti, yerel para birimi riyalin dolar karşısında benzeri görülmemiş şekildeki değer kaybı konusunda köklü çözümler bulma sözü verdi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Muin Abdulmelik, meclis ve temsilciler meclisi başkanlığı üyelerinden bir heyet ile bir araya geldi.

Son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan düzensizliğin, ulusal ekonomiye zarar vermeyi amaçlayan çıkar çatışması ile yöneltilen spekülasyonların sonucu olduğuna işaret eden Abdulmelik, ekonomik faktörlerin bu nedenler kadar etkili olmadığını kaydetti.

Abdulmelik, hükümetin nakit döngüsünü doğru şekilde yeniden düzenlemek için gerekli olanları yapmaktan geri durmayacağını ifade etti.

Yemen Başbakanı, yeni hükümet programının, mali ve nakdi performansta görülen tüm dengesizlikleri ve hataları düzeltmeye odaklanacağının ve riyaldeki değer kaybına köklü çözümler bulacağının altını çizdi.

Yemen'in farklı bölgeleri, yerel para biriminin değer kaybetmesine tepki için zaman zaman düzenlenen eylemlere tanıklık ediyor. Son olarak ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde gün içerisinde Yemen riyalindeki değer kaybı ve hayat pahalılığı protesto edilmişti.

Yemen riyali, aralık ayı başında tarihinin en düşük seviyesini kaydetmiş ve 1 ABD doları 900 riyal civarında işlem görmüştü. Sonrasında biraz toparlanma kaydedilmiş ve 1 ABD doları 860 Yemen riyali olmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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