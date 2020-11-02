Yemen hükümetinden "Safir petrol tankeri korkunç bir çevre felaketine yol açabilir" uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yemen hükümetinden "Safir petrol tankeri korkunç bir çevre felaketine yol açabilir" uyarısı

02.11.2020 17:59 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:59
Yemen hükümetinden

Yemen hükümeti, 5 yıldır Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nda demirli bulunan Safir petrol tankerinden sızıntı halinde "korkunç bir çevre felaketi" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yemen hükümeti, 5 yıldır Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nda demirli bulunan Safir petrol tankerinden sızıntı halinde "korkunç bir çevre felaketi" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Petrol ve Maden Bakanı Evs Abdullah el-Ud, Safir petrol tankerinin yol açabileceği çevre felaketine dikkati çekti.

Ud, yazılı açıklamasında, "Tankerdeki petrolün sızması, Kızıldeniz'de 100'den fazla adadaki biyolojik ve doğal çeşitliliği yok edebilecek, dünyanın başa çıkmakta zorlanacağı korkunç bir çevresel felakete neden olur." ifadelerine yer verdi.

Safir petrol tankerinin Husilerin kontrolündeki bölgede olduğunu hatırlatan Ud, "Durum her geçen gün kötüye gidiyor ve Husi milisler teknik ekibin bakım çalışması yapmasına izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

Safir petrol tankerinde "sızıntı" tehlikesi

Ras İsa Limanı'nda 2015'ten bu yana demirli bulunan ve içerdiği 1 milyon varili aşkın petrolle sızıntı tehlikesi taşıdığı belirtilen Safir tankeri, Yemen'de çatışan taraflar arasında sorun teşkil ediyor.

Yemen hükümeti "Husilerin 5 yıldır tankerin bakımının yapılmasına izin vermediğini" savunurken Husiler bunu yalanlıyor.

Husiler "petrolün satışını ve gelirin hükümet ile aralarında bölüşülmesini" şart koşarken, Yemen hükümeti ise buna şiddetle karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

İlgili Haberler

Mustafa Sarıgül; Milletimizin önüne yepyeni bir yol açmak üzere bugün büyük bir göreve çıkıyorum
Mustafa Sarıgül; Milletimizin önüne yepyeni bir yol açmak üzere bugün büyük bir göreve çıkıyorum
Freni boşalan su tankeri 12 araca çarparak durabildi
Freni boşalan su tankeri 12 araca çarparak durabildi
Su tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Su tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş Geert Wilders Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şevket Çoruh Burak Özçivit
Spor Falcao Adem Ljajic Sergen Yalçın Josef De Souza Arda Kardeşler
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen hükümetinden "Safir petrol tankeri korkunç bir çevre felaketine yol açabilir" uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 18:02:30. #1.15#
title