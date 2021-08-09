Yemen hükümetinden riyaldeki değer kaybı sürerken "ülke ekonomisine uluslararası ve bölgesel destek" talebi
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Yemen hükümetinden riyaldeki değer kaybı sürerken "ülke ekonomisine uluslararası ve bölgesel destek" talebi

Yemen hükümetinden riyaldeki değer kaybı sürerken 'ülke ekonomisine uluslararası ve bölgesel destek' talebi
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Yemen hükümeti, yerel para birimi riyalde yaşanan rekor değer kaybı sürerken, ülke ekonomisine uluslararası ve bölgesel destek talebini yineledi.

Yemen hükümeti, yerel para birimi riyalde yaşanan rekor değer kaybı sürerken, ülke ekonomisine uluslararası ve bölgesel destek talebini yineledi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü William Gresley ile bir araya geldi.

Görüşmede Bin Mübarek, Yemen'deki İran destekli Husi milislerin, halkın sırtındaki yükü ağırlaştıran ve ulusal ekonomiye zarar veren gelişigüzel, sistematik uygulamalarda bulunduğunu ifade etti.

Yerel para biriminde yaşanan değer kaybına işaret eden Bin Mubarek, Yemen ekonomisine uluslararası ve bölgesel destek talebinde bulundu.

Bin Mubarek, hükümetin ekonomik iyileştirme çabaları noktasında karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilmesi için uluslararası ve bölgesel desteğin zorunlu olduğunu vurguladı.

- Yemen'deki ekonomik durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen riyalinde yaşanan hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı yıllarda bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1060 riyale kadar yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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