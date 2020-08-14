Yemen hükümetinden İsrail-BAE anlaşması sonrası Filistin'e destek açıklaması Yemen hükümeti, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşması üzerine Filistin davasını ve halkını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Yemen hükümeti, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşması üzerine Filistin davasını ve halkını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti olarak Filistin davasında ve kardeş Filistin halkının hakları konusunda duruşumuz aynıdır ve değişmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir devletin Filistin'in "vazgeçilemez hakkı" olduğunu vurgulayan Hadrami, Yemen halkının Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini ifade etti.

Husiler: Doğrudan ilişkilerin başlaması rezillik

Yemen'deki Husiler de İsrail ile BAE arasında ABD'nin ara buluculuğunda varılan anlaşmaya tepki gösterdi.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi yönetimine bağlı Enformasyon Bakanı Dayfullah eş-Şami, Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, İsrail ile BAE arasında imzalanan anlaşmayı değerlendirdi.

Şami, "BAE ile siyonist düşmanlar arasında doğrudan ilişkilerin başladığının ilan edilmesi, damarlarında Araplık, özgürlük ve dini değerler olan herkes için rezilliktir." dedi.

ABD, İsrail ve BAE'nin ortaklaşa yaptığı açıklamanın, "dünyadaki tüm Müslümanlar ve özgür insanlara karşı bir meydan okuma" olduğunu ifade eden Şami, "Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz." dedi.

Trump anlaşmayı duyurdu, İsrail ve BAE doğruladı

İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yaptı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan 3'üncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA