Yemen hükümetinden Husilerin "zorunlu askerlik" kararına tepki

Yemen hükümeti, Husilerin kontrolündeki bölgelerde 18 yaşına gelen erkeklerin zorunlu askerlik hizmetine alınması kararını "tehlikeli bir adım" olarak nitelendirdi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Yemen haber ajansı SABA'ya yaptığı açıklamada, Husilerin, Sana'da 18 yaşına gelen erkeklerin zorunlu askerlik hizmetine alınması yönündeki yasa tasarısını kabul etmesini kınadı.

Bu kararın tehlikeli bir adım olduğunu ifade eden İryani, Husilerin bu şekilde, kontrol altına alınmaları kolay olan cahil bir nesil yetiştirmeyi amaçladığını belirtti.

Uluslararası toplumun Husilerin uygulamalarına sessiz kalmasını eleştiren İryani, tüm öğretmenler ile öğrencileri, meşru olmayan bir yönetimin aldığı bu karara uymamaya çağırdı.

Sana'daki Husi hükümeti çarşamba günü 18 yaşına gelen tüm erkeklerin 2 yıl zorunlu askerlik hizmetine alınmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Kaynak: AA