Yemen hükümetinden Husilerin "Suud askerlerine karşı Hamas üyeleri" çağrısına tepki Yemen hükümeti, Husilerin Suudi Arabistan'a yaptığı "Suud askerlerine karşılık Hamas üyelerinin serbest bırakılması" teklifini "ucuz bir alışveriş" olarak değerlendirdi.

Yemen hükümeti, Husilerin Suudi Arabistan'a yaptığı "Suud askerlerine karşılık Hamas üyelerinin serbest bırakılması" teklifini "ucuz bir alışveriş" olarak değerlendirdi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yaptığı teklifi kınadı.

İryani, Hamas'ın teklifi memnuniyetle karşılamasını ise "Yemenlilerin duygularıyla oynamak ve İran projesinin bir aracıyla iş tutmak." olarak değerlendirdi.

İran projesinin (Husilerin) Filistin davasını, bölgede yayılma planları için bir slogan gibi kullandığını belirten İryani şunları kaydetti:

"Husiler, terör eylemlerinden, binlerce Yemenliyi öldürmekten, onbinlercesini alıkoyup işkenceye maruz bırakmaktan, evleri ve camileri tahrip etmekten ve ülkedeki el-Aksa Derneğini (Filistin davasını destekleme faaliyetlerini yürüten dernek) kapatmaktan kaçınmayarak, ucuz bir alışveriş teklifinde bulundu."

Yemen'deki Husiler, 26 Mart'ta Suudi Arabistan'ın elindeki Hamas mensubu tutukluların salıverilmesi karşılığında, ellerinde bulunan Suudi Arabistan ordusuna mensup 5 askeri serbest bırakacaklarını açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik Bedreddin el-Husi, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu güçlerinin Yemen'de başlattığı operasyonun 5. yıl dönümünde, kendilerine ait El-Mesire televizyonunda "Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Hamas üyelerinin serbest kalması karşılığında, Suudi Arabistanlı biri pilot, 5 ordu mensubunu bırakmaya hazır olduğumuzu açıklıyoruz." demişti.

Hamas da "Suud askerlerine karşılık Hamas üyelerinin serbest bırakılması" teklifinden ötürü Yemen'deki Husilere teşekkür ederek, Suudi Arabistan'dan, Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istemişti.

Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hamas, 9 Eylül 2019'da Suudi Arabistan'la "ilişkileri yönetmekle sorumlu" olan, hareketin lider kadrosundan Muhammed el-Hudari ve oğlunun tutuklandığını duyurmuştu.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi ise 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın, aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA