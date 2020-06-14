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Yemen hükümetinden, "Husiler, Safir petrol tankeriyle Kızıldeniz'i tehdit ediyor" açıklaması

Yemen hükümeti, Husilerin, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen Safir petrol tankeriyle Kızıldeniz'de çevre güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Yemen hükümetinden,
14.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:30

Yemen hükümeti, Husilerin, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen Safir petrol tankeriyle Kızıldeniz'de çevre güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, tüm çatışmalardan uzakta, düzenli olarak bakıma ihtiyaç duyan Safir petrol tankerinin bakımları için gereken tüm tavizleri verdi." ifadesi kullanıldı.

Petrol tankerinin Husiler tarafından "askeri nokta" olarak kullanıldığı ve sızıntı oluşması halinde Kızıldeniz'de bir felaketin yaşanacağı belirtildi.

Açıklamada, Safir petrol tankerinin bakımı için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı.

Yemen hükümeti daha önce de Husileri, 5 yıldır Hudeyde kıyısında bekleyen Safir petrol tankerinde incelemede bulunması için Birleşmiş Milletler (BM) ekibine izin vermemekle suçlamıştı.

Tankerin içindeki 1 milyon varili aşkın petrolün Kızıldeniz'de bir felakete neden olabileceğini belirten Yemen hükümeti, BM'den, Safir tankerinde inceleme yapılmasına izin vermesi için Husilere baskı uygulamasını istemişti.

Ras İsa Limanı'ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 başı itibarıyla durmuştu.

Söz konusu liman, ülkede ham petrol ihraç edilen üç limandan biri olarak biliniyor ve daha çok Marib petrolünün ihracında rol oynuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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