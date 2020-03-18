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Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Riyad, Güncel

Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyine Riyad Anlaşması'nı bitirmeye çalışma suçlaması

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyini, Riyad Anlaşması'nı bitirmek için olayları tırmandırmakla suçladı.

18.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:50
Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyine Riyad Anlaşması'nı bitirmeye çalışma suçlaması

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyini, Riyad Anlaşması'nı bitirmek için olayları tırmandırmakla suçladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyelerinin Sana büyükelçilerini Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kabul etti.

Bakan Hadrami'nin, büyükelçileri kabulünde Yemen'deki son gelişmeler ve Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'de olayları tırmandırması ele alındı.

Kabul sırasında açıklamalarda bulunan Hadrami, Güney Geçiş Konseyine bağlı birliklerin, son zamanlarda hükümetin kurumlarının çalışmasını engellediğini, işlerine karıştığını ve Aden'e yeni askeri takviyelerde bulunduğunu söyledi.

Hadrami, "Güney Geçiş Konseyinin bu davranışları, olayları tırmandırma ve Riyad Anlaşması'nı sona erdirme amaçlı silahlı isyanın devamıdır. Güney Geçiş Konseyinin oyalama ve engellemeleri tahammül sınırını aşmış, Riyad Anlaşması'nın uygulanması zorunlu hale gelmiştir." dedi.

Güney Geçiş Konseyine bu davranışlarından vazgeçmesi uyarısında bulunan Hadrami, Konseyin Aden'de bu yaklaşımını sürdürmesinin Riyad Anlaşması'nı başarısız kılacak boyutta tehlikeli yansımaları olacağını ifade etti.

Görüşmede BMGK daimi üyelerinin büyükelçileri de Yemen'de barış sürecine dönülmesini önemsediklerini belirterek, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.

Kaynak: AA

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Manşet

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