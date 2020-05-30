Yemen hükümetinden BM'ye "Kovid-19'la mücadele koordinesi için Husilere baskı" çağrısı
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Yemen hükümetinden BM'ye "Kovid-19'la mücadele koordinesi için Husilere baskı" çağrısı

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'den (BM) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla ortak bir komite kurulmasını kabul etmeleri için Husilere baskı yapmasını talep etti.

Yemen hükümetinden BM'ye
30.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:19

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'den (BM) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla ortak bir komite kurulmasını kabul etmeleri için Husilere baskı yapmasını talep etti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, "kontrolü altındaki bölgelerde Kovid-19 vaka sayılarını gizlemeleri, gerçekleri saptırmaları ve sorumluluktan kaçınmaları" kınandı.

BM'den Kovid-19'la mücadele amacıyla ortak bir komite kurulmasını kabul etmeleri için Husilere baskı yapması talep edilen açıklamada, Yemen'e geniş çaplı uluslararası destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada bu komite konusunda herhangi bir şart ileri sürülmemesi gerektiği ifade edildi.

Husilerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husilerden "virüsü yenen hasta sayısı çok yüksek" açıklaması

Öte yandan, Husilere ait El-Mesire kanalının haberine göre, sözde Husi hükümetin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, kontrolü altındaki bölgelerde iyileşen Kovid-19 hastalarının sayısının çok yüksek olduğunu söyledi.

Buna karşın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yemen Koordinatörü Auke Lootsma dün yaptığı açıklamada, Yemen'de yeni tip koronavirüs için tahsis edilen 38 hastanede sedyelerin tamamen dolduğunu, Yemenlilerin savaş, kıtlık, kolera, sıtma, ve dang humması gibi salgın hastalıklarla da boğuştuğunu açıklamıştı.

Lootsma, kötü sağlık şartları başta olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle enfekte olanlar ve ölümlerin gerçek sayısının ilan edilen resmi rakamlardan çok daha yüksek olabileceğini vurgulamıştı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, virüs sebebiyle 65 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 283'e yükseldiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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