Yemen Hükümeti ve Husiler Esir Takası İçin Listeyi BM'ye Sundu

İsveç'teki müzakereye katılan Yemen hükümeti ve Husiler, 15 bin kişiden oluşan esir listesini Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e sundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta Rimbo kasabasında yürütülen Yemen müzakereleri devam ediyor. Müzakerelere Husiler ve Yemen hükümeti daha önce mutabık oldukları esir değişimi ile ilgili esir listelerini Birleşmiş Milletler(BM) Yemen temsilcisi Martin Griffiths'e sundu.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid El Yemani konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün zorla tutuklanan ve kaçırılan işçi, aktivist, genç, öğretmen, öğrenci, medya çalışanı, çocuk, kabile reisi, iş adamı, hukukçu, kadın ve doktorlardan oluşan 8 bin 576 kişilik listeyi verdik" dedi.

Esir değişimine ilişkin iki taraftan olumlu yanıt gelirse, esir değimi 2019 Ocak ayında yapılacak.

Esir değişiminin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gözetiminde olacağı Yemen'in kuzeyindeki Sana Havalimanı ve Yemen'in güneyindeki hükümet kontrolündeki Seiyun Havalimanında yapılacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler, Yemen savaşının iki tarafının da Hudeyde'den çekilmesi çağrısında bulunmuştu. Öte yandan, BM iki tarafın da Hudeyde'den çekilmesi durumunda şehri yönetmek için bağımsız ve tarafsız bir ortak komite oluşturulmasını önermişti. - STOCKHOLM