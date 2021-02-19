Yemen hükümeti, UNESCO dünya mirası listesindeki tarihi caminin Husiler tarafından yıkılmasını kınadı

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da yer alan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) dünya mirası listesindeki tarihi En-Nehreyn Camisi'nin yıkılmasına tepki gösterdi.

Yemen Vakıflar Bakanlığı ile Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Husilerin UNESCO dünya mirası listesindeki camiyi yıkmasıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Tarihi kaynaklara göre, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinin ilk yıllarında inşa edildiği belirtilen En-Nehreyn Camii, 11 Şubat'ta Husiler tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin tamamen yıkıldı.

Vakıflar Bakanlığı, caminin yıkımını şiddetle kınayarak, söz konusu eylemi Yemen halkı, kimliği ve medeniyetine karşı "nefretin" bir delili olarak nitelendirdi.

Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı da Sana'daki UNESCO dünya mirası listesindeki tarihi caminin yıkılmasıyla ilgili tüm suçluların yargılanması için yerel ve uluslararası arenada gerekli tüm yasal adımların atılacağını vurguladı.

Bakanlık ayrıca UNESCO dahil tüm uluslararası kuruluşlara, Eski Sana bölgesi başta olmak üzere tarihi yapıların, Husilerin yıkım ve saldırılarından korunması için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Yemen'in UNESCO Temsilcisi Muhammed Cumeyh ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, En-Nehreyn Camisi'nin yıkılmasıyla ilgili UNESCO'nun resmi olarak bilgilendirildiğini kaydetti.

Cumeyh, gerekenin yapılması ve Husiler tarafından saldırıya maruz kalan Yemen'deki tarihi mekanların korunması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar