Yemen hükümeti ülkeye tıbbi uzman ekiplerin gönderilmesini istiyor
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Yemen hükümeti ülkeye tıbbi uzman ekiplerin gönderilmesini istiyor

Yemen hükümeti, ülkedeki salgınların teşhisi ve sağlık kadrolarına destek için uluslararası uzmanlar gönderilmesi çağrısı yaptı.

Yemen hükümeti ülkeye tıbbi uzman ekiplerin gönderilmesini istiyor
22.05.2020 09:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:23

Yemen hükümeti, ülkedeki salgınların teşhisi ve sağlık kadrolarına destek için uluslararası uzmanlar gönderilmesi çağrısı yaptı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Sağlık Bakanı Nasır Baum, Avrupa Birliği Büyükelçisi Hans Grundberg'le bir araya geldi.

Fransa ve Hollanda büyükelçilerinin de hazır bulunduğu görüşmede Baum, ülkesinin içinde bulunduğu sağlık krizine ilişkin bilgi verdi.

Sağlık sektörünün desteklenmesi ve salgın hastalıklarla mücadele konusunda bağışçı ülkeler ve örgütlerin çaba göstermesi çağrısı yapan Baum, Yemen'e sağlık kadrolarının desteklenmesi ve salgın hastalıkların teşhisi için tıbbi ekip ve uzmanların gönderilmesini istedi.

Yemen'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) kaynaklı can kaybının 33'e, vaka sayısının 197'ye yükseldiği açıklanmıştı.

Söz konusu rakamlar sadece Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgeleri kapsıyor.

Yemen'deki çatışmalar ve insani kriz

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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