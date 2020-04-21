Yemen hükümeti, sel nedeniyle Aden'i felaket bölgesi ilan etti
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Yemen hükümeti, sel nedeniyle Aden'i felaket bölgesi ilan etti

Yemen hükümeti, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i, selin yol açtığı can kaybı ve hasar nedeniyle felaket bölgesi ilan etti.

21.04.2020 23:04 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:04
Yemen hükümeti, sel nedeniyle Aden'i felaket bölgesi ilan etti

Yemen hükümeti, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i, selin yol açtığı can kaybı ve hasar nedeniyle felaket bölgesi ilan etti.

Başbakan Muin Abdulmelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli yağış sonucu meydana gelen selin büyük tahribata yol açtığı Aden'in felaket bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Abdulmelik, "Kardeş ve dost ülkeler ile yardım kuruluşlarını, bu felaketle mücadelede bize destek olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) ağustos ayında kenti ele geçirmesinden bu yana devlet kurumları ve birimlerinin faaliyetlerinin felç olduğuna işaret eden Abdulmelik, bu durumun, sel gibi olağanüstü durumlar karşısında kenti daha da zayıflattığını belirtti.

Abdulmelik, Kasım 2019'da GGK ile hükümet arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın tüm maddelerinin uygulanmasından başka bir çözüm olmadığını kaydetti.

Yemen'de mart ayından bu yana bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde Aden'de bugün 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Sel ayrıca birçok evin yıkılmasına ve altyapıda büyük zarara da yol açtı.

Sağanak yağışların, birkaç hafta devam etmesi bekleniyor. BM'nin nisan başındaki raporlarına göre, sel nedeniyle 4 bin 400 aile göç etmek zorunda kaldı.

- Kovid-19'la mücadele zorlaşıyor

İngiltere merkezli insani yardım kuruluşu Oxfam, yaptığı açıklamada, sağanak yağışlar nedeniyle bazı evlerin zarar gördüğünü, Aden'deki ofislerinin de sular altında kaldığını bildirdi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında halkın güvenliğini sağlamak için mücadele edildiği ancak şiddetli yağışlar nedeniyle bunun zorlaştığı ve çok sayıda kişinin risk altında olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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