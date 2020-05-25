Yemen hükümeti Sana'yı Kovid-19 salgını nedeniyle afet bölgesi ilan etti
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Yemen hükümeti Sana'yı Kovid-19 salgını nedeniyle afet bölgesi ilan etti

Yemen Sağlık Bakanlığı, İran destekli Husilerin işgali altındaki başkent Sana'yı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle afet bölgesi ilan etti.

Yemen hükümeti Sana'yı Kovid-19 salgını nedeniyle afet bölgesi ilan etti
25.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:57

Yemen Sağlık Bakanlığı, İran destekli Husilerin işgali altındaki başkent Sana'yı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle afet bölgesi ilan etti.

Yemen'de meşru hükümete bağlı Sağlık Bakanlığı Vekili Abdurragib el-Hayderi, Twitter hesabından, "Sana yaralı ve iki felaketin içinde" başlığıyla yayımladığı açıklamada, Sana'nın Kovid-19'un yayılması nedeniyle afet bölgesi olduğunu, şehirde tehlike çanlarının çaldığını belirtti.

Sana'dan gelen haberlerin Kovid-19 vakalarının ve bunun sonucu ölümlerin korkunç bir şekilde arttığına işaret ettiğini kaydeden Hayderi, "Yıllardır hükümetle savaşan Husiler, Sana'daki bu gelişmeler karşısında suskunluğunu koruyor." ifadelerini kullandı.

Konuyla alakalı Husilerden açıklama yapılmadı.

Husiler, Sana'daki Kovid-19 salgınına ilişkin pek açıklama yapmıyor. Son olarak 16 Mayıs'ta yapılan açıklamada, bölgedeki toplam vaka sayısı 4 olarak duyurulurken, 1 kişinin vefat ettiği, 2 kişinin de iyileştiği bilgisi paylaşılmıştı.

Yemen hükümeti de yalnızca kendi kontrolünde bulunan bölgelerdeki verileri paylaşıyor. Yemen hükümetinin son verilerinde, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 44, vaka sayısı 233 olarak açıklanmıştı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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