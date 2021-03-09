Yemen hükümeti, Sana'daki gözaltı merkezinde çıkan yangınla ilgili uluslararası soruşturma talep etti
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Yemen hükümeti, Sana'daki gözaltı merkezinde çıkan yangınla ilgili uluslararası soruşturma talep etti

09.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:54
Yemen hükümeti, Sana'daki gözaltı merkezinde çıkan yangınla ilgili uluslararası soruşturma talep etti

Yemen hükümeti, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde çıkan yangınla ilgili uluslararası şeffaf bir soruşturma açılmasını istedi.

Yemen hükümeti, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde çıkan yangınla ilgili uluslararası şeffaf bir soruşturma açılmasını istedi.

Yemen resmi haber ajansında yer alan habere göre, Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani, Sana'da Husilerin sorumluluğu altındaki göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde yangın çıkmasını şiddetle kınadı.

Olayda birçok kişinin yanarak yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını hatırlatan İryani, yangının, Husilerin sokaklardaki Afrikalı göçmeleri toplayarak, askeri eğitim alıp ön cephelerde savaşma ya da sınır dışı edilme seçeneklerinden birini seçmeye zorlamasının ardından çıktığına dikkati çekti.

Olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılması ve sorumlularından hesap sorulması için uluslararası şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunan İryani ayrıca, Husilere savaşlarda mültecileri kullanmaya son vermeleri ve tüm tutukluları serbest bırakmaları için baskı yapılmasını istedi.

Sana'daki gözaltı merkezinde pazar günü çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 170 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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