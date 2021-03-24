Yemen hükümeti petrol gemilerinin Hudeyde Limanı'na girişine izin verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yemen hükümeti petrol gemilerinin Hudeyde Limanı'na girişine izin verdi

24.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:34
Yemen hükümeti petrol gemilerinin Hudeyde Limanı'na girişine izin verdi

Yemen hükümeti, ülkedeki insani durumun etkisinin hafifletilmesi için petrol gemilerinin Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girişine izin verdiğini duyurdu.

Yemen hükümeti, ülkedeki insani durumun etkisinin hafifletilmesi için petrol gemilerinin Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girişine izin verdiğini duyurdu.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin vatandaşların temel ihtiyaçlarını gözeterek görevini yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Husilerin Stockholm Anlaşması'nı çiğnemesine ve petrol gelirlerinden memurların maaşlarına ayrılan meblağı yağmalamasına rağmen Yemen hükümeti ülkedeki mevcut insani durumun etkisinin hafifletilmesi için bugün petrol gemilerinin Hudeyde'ye girişine izin verdi." ifadeleri kullanıldı.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, petrol, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri gibi temel ihtiyaçların ulaşımının Yemen halkının insani ve hukuki hakları olduğunu ifade etti.

Abdusselem ayrıca, temel ihtiyaçlar konusunun askeri ve siyasi takas mevzusu yapılmasını kabul etmediklerini kaydetti.

Husiler, Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerini yakıt taşıyan tankerlerin Hudeyde Limanı'na girişine izin vermemekle suçlarken, hükümet ise yakıt krizi kaynaklı tüm ithamları reddederek Husilerin bu konudan yararlanmaya çalıştığını ileri sürüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Demet Akalın Jason Statham Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Mesut Özil Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen hükümeti petrol gemilerinin Hudeyde Limanı'na girişine izin verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:38:54. #1.16#
title