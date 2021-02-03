Yemen hükümeti, "para aklama ve yolsuzlukla" suçlandığı BM raporuna tepki gösterdi
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Yemen hükümeti, "para aklama ve yolsuzlukla" suçlandığı BM raporuna tepki gösterdi

03.02.2021 21:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:02
Yemen hükümeti,

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) raporunda yer alan "gıda tedariki için ayrılan kaynaklarla para aklandığı ve yolsuzluk yapıldığı" yönündeki suçlamaları reddetti.

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) raporunda yer alan "gıda tedariki için ayrılan kaynaklarla para aklandığı ve yolsuzluk yapıldığı" yönündeki suçlamaları reddetti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, hükümet temsilcileri ve BM Güvenlik Konseyinden uzmanların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, hükümet temsilcileri, BM uzmanlar paneli raporunda yer alan suçlamaları "iddialar" olarak nitelendirdi.

Yemenli yetkililer, BM uzmanlarına söz konusu raporda yer alan suçlamalara ilişkin kapsamlı bilgi sundu.

BM raporunda Yemen hükümeti ve Husilere yönelik suçlamalar

BM bağımsız uzmanlar panelinin 27 Ocak'ta yayımladığı raporda, Yemen hükümeti "gıda tedariki için sağlanan kaynaklarla para aklamak ve yolsuzluk yapmakla", Husiler ise "maaşların ödenmesi ve temel hizmetler için kullanılması gereken 1,8 milyar dolar devlet gelirine el koymakla" suçlanmıştı.

Raporda ayrıca, "Yemen hükümetinin Suudi Arabistan'dan gelen fonların 423 milyon dolarını yasa dışı yollarla transfer ettiği, İran'daki birey ve kurumların Husilere silah sağladığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Güney Geçiş Konseyi'ne verdiği desteğin Yemen hükümetini zayıflattığı" yönünde ifadelere yer verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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