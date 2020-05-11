Yemen hükümeti koronavirüs nedeniyle Aden'i "salgın bölgesi" ilan etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yemen hükümeti koronavirüs nedeniyle Aden'i "salgın bölgesi" ilan etti

Yemen hükümeti koronavirüs nedeniyle Aden'i
11.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:58

Yemen hükümeti, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer salgın hastalılar nedeniyle "salgın bölgesi" ilan etti.

Yemen hükümeti, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer salgın hastalılar nedeniyle "salgın bölgesi" ilan etti.

Hükümete bağlı SABA ajansının haberine göre, Kovid-19 ile Mücadele Yüksek Acil Durum Komitesi, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Aden'de Kovid-19 nedeniyle 4 kişin hayatını kaybetmesi ve 35 kişide virüs tespit edilmesinin yanı sıra yaşanan sel felaketi sonrası baş gösteren salgın hastalıklar ele alındı.

Kovid-19 ve salgın hastalıklara karşı destek çağrısı

Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde söz konusu hastalıklar nedeniyle Aden "salgın bölgesi" ilan edilerek, uluslararası toplum ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklarla mücadelesinde "Yemen'e destek" verilmesi çağrısı yapıldı.

Ülkede son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, çoğu Aden'de olmak üzere 51 vaka tespit edildi.

Yemen hükümeti, geçen ay Aden'i selin yol açtığı can kaybı ve hasar nedeniyle "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Başbakan Abdulmelik de Twitter hesabından, "Kardeş ve dost ülkeler ile yardım kuruluşlarını, bu felaketle mücadelede bize destek olmaya çağırıyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) geçen ağustos ayında kenti ele geçirmesinden bu yana devlet kurumları ve birimlerinin faaliyetlerinin felç olduğuna işaret eden Abdulmelik, bu durumun, sel gibi olağanüstü durumlar karşısında kenti daha da zayıflattığını belirtmişti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz? Haber
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var Haber
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım
Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı 'pisi pisi' diyerek çağırdı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı "pisi pisi" diyerek çağırdı
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıktı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya...
Beklenen gün geldi! Yeni dönemde berberler bu tedbirlere uymak zorunda
Beklenen gün geldi! Yeni dönemde berberler bu tedbirlere uymak zorunda
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Günlük burç yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun
Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Deniz Gezmiş Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Acun Ilıcalı Ersin Korkut
Spor Ali Koç Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: Yemen hükümeti koronavirüs nedeniyle Aden'i "salgın bölgesi" ilan etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 15:47:35. #1.14#
title