Yemen hükümeti, İran'ı, Husilerin saldırması için "baskı yapmakla" suçladı

Yemen hükümeti, İran'ı, Husi milislerinin Marib'te saldırılarının devam etmesi için "baskı yapmakla" suçladı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muhammed el-İryani, Marib ilindeki çatışmaların seyrine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İryani, "İran destekli Husi milisleri darbeden bu yana en büyük insan kaybını yaşıyor. Mililer ve liderleri, hastaneleri ve morgları dolduruyor." ifadelerini kullandı.

İran ve Lübnan Hizbullahı liderlerini suçlayan İryani, bu aktörlerin "kayıplara rağmen çatışmaların devam etmesi için baskı yaptığına" dikkati çekti.

İran ve Lübnan Hizbullahı konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, "geniş çaplı bir askeri harekat" başlattığını belirterek, yüzlerce Husi milisinin öldürüldüğünü açıklıyor.

Arap koalisyonundan dün yapılan açıklamada, Marib'deki operasyonlarda 190'dan fazla Husi milis öldürülürken, 20 askeri araç ve bir hava savunma sisteminin imha edildiği duyurulmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri

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