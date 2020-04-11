Yemen hükümeti: Husilerin gazetecilere verdiği ceza esir takası çabalarını baltalayabilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yemen hükümeti: Husilerin gazetecilere verdiği ceza esir takası çabalarını baltalayabilir - Haberler
Birleşmiş Milletler, Güncel

Yemen hükümeti: Husilerin gazetecilere verdiği ceza esir takası çabalarını baltalayabilir

Yemen hükümeti, Husilerin 4 gazeteciyi idam cezasına çarptırmasının, esir takası çabalarını baltalayabilecek türden gerginliği tırmandıran bir adım olduğunu belirtti.

11.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:48
Yemen hükümeti: Husilerin gazetecilere verdiği ceza esir takası çabalarını baltalayabilir

Yemen hükümeti, Husilerin 4 gazeteciyi idam cezasına çarptırmasının, esir takası çabalarını baltalayabilecek türden gerginliği tırmandıran bir adım olduğunu belirtti.

İnsan Hakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin aldığı karar için "Bu Karar, Birleşmiş Milletler'in (BM) esir takası konusunda sarf ettiği çabaları baltalayabilecek türden gerginliği tırmandıran bir adım." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BM'ye gazetecilerin kurtarılması ve serbest bırakılmaları için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Enformasyon Bakanlığı da açıklamasında, yapılanın "gazetecilere yönelik çok yönlü bir suç" olduğunu ifade etti.

Yemen'de uluslararası tanınırlığı bulunmayan İran destekli Husilere ait "sözde mahkeme" 2015'te Husiler tarafından kaçırılan 10 gazeteciden 4'ü hakkında idam kararı verirken diğer 6'sının denetimli serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Husiler, Haziran 2015'te 9, aynı yıl ağustos ayında da bir gazeteci daha kaçırmıştı. Yemen hükümetiyle iş birliği yapmakla suçlanan gazetecilerin yargılanmasına ise 10 Eylül 2018'de başlanmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith, 20 Mart'ta, Kovid-19 tehdidi nedeniyle ülkede çatışan taraflara "esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı davranmaları" çağrısında bulunmuştu.

BM'nin çağrısına karşılık veren Yemen hükümeti ile Husiler ilk takası gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı Haberler
İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini ücretsiz alacak
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini...
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Levent Gök Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Simge Sağın Pınar Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Radamel Falcao Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Market Beşiktaş Zonguldak Para Cezası
Şu an buradasınız: Yemen hükümeti: Husilerin gazetecilere verdiği ceza esir takası çabalarını baltalayabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 22:56:50. #1.15#
title