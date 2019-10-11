Yemen hükümeti, Husilerin "esir takası teklifini" yalanladı

11.10.2019 20:41

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin yerel ara bulucular vasıtasıyla esir takası teklifinde bulundukları yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yemen Hükümeti Esir Takası Müzakere Sorumlusu Hadi Heyc, "Husilerin esir takası teklifinde bulunduklarına" dair iddialarına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Heyc, "Husilerin esir takası teklifiyle ilgili bize hiçbir şey ulaşmadı. Bu konuda tutumumuz çok net." ifadesini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de imzalanan ve esir değişimini de içeren anlaşmayı hatırlatan Heyc, şöyle devam etti:

"Eğer dürüstsek ve son zamanlarda imzaladığımız anlaşmayı uygulamaya hazırsak, imzalarımıza saygı göstermeliyiz. Biz hazırız."

Husilere bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtada, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki yönetime yerel ara bulucular vasıtasıyla ilk aşamada 2 bin kişiyi kapsayacak şekilde bir esir takası teklifini ilettiklerini söylemişti.

Murtada, Husilere ait El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, "Takas anlaşmasını bu hafta uygulamaya hazır olduğumuzu ara buluculara ilettik. Şu anda hükümetin yanıtını bekliyoruz." demişti.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulamada birtakım ihtilaflar yaşanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA