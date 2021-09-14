Yemen hükümeti, Husileri, haklarında idam kararı verilen 4 gazeteciye işkence etmekle suçluyor - Haberler
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Yemen hükümeti, Husileri, haklarında idam kararı verilen 4 gazeteciye işkence etmekle suçluyor

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
Yemen hükümeti, Husileri, haklarında idam kararı verilen 4 gazeteciye işkence etmekle suçluyor

Yemen hükümeti, Husileri, haklarında idam kararı verilen 4 gazeteciyi hücreye atmak ve işkence yapmakla suçladı.

Yemen hükümeti, Husileri, haklarında idam kararı verilen 4 gazeteciyi hücreye atmak ve işkence yapmakla suçladı.

Yemen'in Saba haber ajansında açıklamalarına yer verilen Enformasyon Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, Husi milislerin Ekrem el-Velidi, Abdulhalık Amran, Haris Hamid ve Tevfik el-Mansuri isimli 4 gazeteciyi gizlediğini ve ziyaretlerine izin vermediğini, yasadışı bir hapishaneye nakledilmelerinin ardından kendilerinden haber alınamadığını belirtti.

İryani, "Ulaşan bilgiler, Husi milislerinin dört gazeteciyi hücre hapsine gönderdiğini, demir çubuklar ve elektrik telleriyle asmak ve darp etmek dahil olmak üzere acımasız şekilde işkence yaptıklarını doğruluyor." dedi.

Altı yılı aşkın tutukluluk süreleri boyunca yakalandıkları hastalıklar için ilaç almaları engellendiği için sağlıklarının bozulduğuna dikkat çeken İryani, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletleri, insan hakları örgütlerini dört gazeteciyi kaçırma ve zorla kaybetme suçunu kınamaya ve Husi milis liderlerine onları derhal serbest bırakmaları için baskı yapmaya çağırdı.

Husiler olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'de uluslararası tanınırlığı bulunmayan İran destekli Husilere ait "sözde mahkeme" 11 Nisan 2020'de, "Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonuyla işbirliği yapmak" suçlamasıyla 2015'te Husiler tarafından kaçırılan 10 gazeteciden 4'ünün idamına, 6'sının 3 yıl denetimli serbest bırakılmasına karar vermişti.

Husiler tarafından Haziran 2015'te kaçırılan gazetecilerin yargılanmasına Eylül 2018'de başlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yemen hükümeti, Husileri, haklarında idam kararı verilen 4 gazeteciye işkence etmekle suçluyor - Haberler
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