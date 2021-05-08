Yemen hükümeti: Husiler ile doğrudan müzakereye hazırız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yemen hükümeti: Husiler ile doğrudan müzakereye hazırız

Yemen hükümeti: Husiler ile doğrudan müzakereye hazırız
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Yemen hükümeti, ülkedeki İran destekli Husiler ile doğrudan müzakerelere hazır olduğunu açıkladı.

Yemen hükümeti, ülkedeki İran destekli Husiler ile doğrudan müzakerelere hazır olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü Abdullah el-Alimi, Sana Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından telekonferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hükümetin Sana Havalimanı ve Hudeyde Limanı'nın açılmasının yanı sıra ateşkesi kabul edeceğini belirten Alimi, "Hükümet, Husiler ile doğrudan müzakere etmeye hazır." ifadesini kullandı.

Husi milislerin Marib'deki çatışmaların şiddetini artırma ve insani yardım dosyasını siyasallaştırma konusunda ısrarcı davrandığını söyleyen Alimi, ayrıca Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Umman'da ateşkes için yürüttüğü görüşmelerin başarısız olmasından da Husileri sorumlu tuttu.

Alimi, ateşkesin sağlanması ve gerginliğin azaltılmasına yönelik tüm çabaların hükümet tarafından kabul edildiğini vurguladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Metin Oktay Gökhan Töre Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yemen hükümeti: Husiler ile doğrudan müzakereye hazırız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 13:33:10. #1.15#

title